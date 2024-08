Parco Lorla Torre aperta ai visitatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per la prima volta in più di 200 anni laottocentesca verràai. Da lì si potrà ammirare l’intero borgo di Bellano e poi il lago di Como. Diventerà accessibile anche il giardino in cui sorge, che diventerà unurbano. Grazie al bando del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Bellano ha ottenuto un contributo di 700mila euro a fondo perduto, che verrà impiegato per la prosecuzione del progetto di riqualificazione del. Il bando era riservato a comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Sono state valutate 2.638 istanze, riferite a 3.359 Comuni e approvati al momento 144 progetti per circa 172 milioni di euro. "Noi siamo in 88esima posizione – spiega Antonio Rusconi, sindaco di Bellano –.