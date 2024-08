Le confessioni di un atleta paralimpico | così cercavo di imitare i migliori e superare la mia disabilità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) di Marco Pozzi Quanto mi piaceva Tolstoj! Oltre ai romanzi, una volta lessi una sua riflessione in cui definiva il talento come “la capacità di prestare un’attenzione intensa e concentrata all’argomento il dono di vedere quello che gli altri non hanno visto”. Avrei ritrovato un pensiero simile in una bellissima intervista di Jacques Brel, che vi consiglio di ascoltare: “Il talento non esiste. Il talento è solo la voglia di fare qualcosa. Tutto il resto è sudore, traspirazione, disciplina”. Vista la mia, fin da piccolo non ho mai potuto praticare gli sport come avrei voluto. Costantemente mi trovavo a sognare di competere ai livelli più alti, di vincere, mondiali, europei, olimpiadi, con moltitudini di tifosi intorno ad applaudire le mie imprese. Benché sapessi che non sarebbe mai stato possibile, non potevo fare a meno di cadere in questo sogno, in questa illusione.