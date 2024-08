L’assistente della star è ispirato a una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il film di Nisha Ganatra,, con Dakota Johnson e Tracee Elliss Ross non èa una. Tuttavia, una delle due protagoniste, Ross, è davvero la figlia di una grande pop, Diana Ross. La commedia musicale racconta ladi Maggie (Johnson), segretaria tuttofare di una cantante sulla via del tramonto, Grace Davis (Ross). Una diva capricciosa che tuttavia conserva nel suo cuore la speranza di tornare sulla cresta dell’onda, riservando anche insolite qualità umane. Quando infatti la casa discografica le propone un “ritiro dorato” con degli show a Las Vegas, una parte di lei sente di voler rifiutare, perché ha molto da dire. Maggie però non vuole essere un’assistente tutta la vita, anzi. Il suo grande sogno è diventare una produttrice musicale, campo in cui mostra di avere grande talento.