Frana San Felice la rabbia dei residenti | Ci vuole più manutenzione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAtmosfera di attesa a Talanico per le ricerche dei due congiunti – madre e figlio di 74 e 42 anni – dispersi. La redazione di Anteprima24 è sul pezzo per aggiornare tutti i lettori sulla vicenda dellaa Sana Cancello. Da ieri sera abbiamo raccolto alcuni video che testimoniavano come, anche ad Arienzo, le strade erano completamente allagate. La situazione peggiore però sta accadendo a Sana Cancello. Si registra l’intervento tempestivo della Croce Rossa che ha fatto sapere di essere presente con due mezzi e tredici operatori.