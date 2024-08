Diventare esperti di digital marketing

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Al via dal 2 settembre la quarta edizione del corso “Vendi, crea, connetti con i social media (progetti web)“, rivolto a persone disoccupate e finanziato dal dispositivo Gol-Garanzia occupabilità lavoratori di Regione Lombardia. Il corso andrà avanti fino al 27 settembre e si terrà nella sede del Palazzo del Lavoro a Monza, per un totale di 80 ore, con frequenza obbligatoria dalle 9 alle 13. È previsto un test finale per il rilascio della certificazione di attestazione delle competenze. L’obiettivo è far sì che i partecipanti siano in grado di analizzare il bisogno di comunicazione multicanale di un cliente. Tra gli argomenti che verranno trattati, un’introduzione al, la presentazione delle diverse discipline Seo, Sem, Social Media, E-mail, Content, Web Analytics e la presentazione delle opportunità professionali nel settore.