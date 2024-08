Delitto di Cilavegna | arrestati il fratello della vittima e un amico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 – Sono in stato di fermo ile l’di Giuseppe Sgroi, l’uomo di 54 anni morto questa notte nella sua abitazione di viale dei Mille aa causa delle percosse subite. Lo ha stabilito il sostituto procuratoreRepubblica di Pavia, Valentina Terrile, che è titolare dell’inchiesta. Entrambi sono stati accompagnati in carcere. L’allarme era scattato intorno alla mezzanotte e mezza su segnalazione del 118: lapresentava i segni di una trauma facciale. L’appartamento La casa era completamente a soqquadro con porte e suppellettili distrutte. In quella casa, all’ultimo piano di una palazzina, con il cinquantaquattrenne, che lavorava all’isola ecologica del paese, vivevano il, 52 anni, incensurato e undi 34 anni con precedenti.