Caso Telegram Durov rilasciato dalla polizia francese | giallo sulla fidanzata sparita nel nulla

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Svolta nel. Il miliardario franco-russo Pavel, fondatore e Ceoapp di messaggistica arrestato sabato sera all’aeroporto Le Bourget in Francia, è statoe trasferito al tribunale di Parigi in vista di una sua possibile incriminazione. Lo riporta l’agenzia AFp citando una sua fonte. In precedenza, l’agenzia russa Ria Novosti aveva riferito che due auto con i lampeggianti accesi erano uscite ad alta velocità dall’Ufficio nazionale antifrode nella periferia di Parigi, dove, secondo alcune indiscrezioni, era detenuto. La sua custodia cautelare scadeva oggi. Pavelsi trova ora di fronte a un giudice inquirente che sta procedendo al suo interrogatorio, precisa l’agenzia di stampa “Dpa” citando fonti della procura a Parigi.