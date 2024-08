Atletica | Papa Francesco incontra l’oro olimpico dei 200 Letsile Tebogo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il campionedei 200 metri e argento nella 4×400 con il suo Botswana,, è stato ricevuto stamani dain Vaticano. Con lui l’atleta ucraina Anna Ryzykova, bronzo alle Olimpiadi di Londra nella staffetta 4×400 e anche lei in gara a Parigi., che venerdì sarà in pista allo stadioper il Golden Gala, ha chiesto aluna preghiera per sua mamma, Elizabeth Seratiwa, morta lo scorso 18 maggio all’età di 44 anni. E gli ha mostrato le scarpe con le quali ha vinto le Olimpiadi a Parigi, dove sono incise le iniziali del nome e la data della nascita della mamma (23.12.1980). A sua volta Ryzykova ha chiesto adi benedire la sua maglietta, condividendo la preghiera per il suo popolo ucraino che sta soffrendo a causa della guerra. Il, in segno di amicizia, ha firmato le scarpe die la maglietta di Ryzykova.