Ambra Sabatini chi è la portabandiera alle Paralimpiadi 2024 | la sua storia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024)è un nome che, per gli amanti delle discipline atletiche, risuona forte nel mondo dello sport paralimpico. Toscana di origine,ha saputo trasformare una tragica esperienza in una straordinariadi resilienza e determinazione. Scopriamo di più sulla vita e le conquiste di questa giovane atleta che sta riscrivendo le pagine dello sport italiano. Chi ènasce a Livorno nel 2002 e cresce con una grande passione per lo sport. Fin da piccola, tra pattinaggio a rotelle e pallavolo, l’atletica entra a far parte della sua vita e, grazie alla sua grinta e talento naturale, inizia presto a partecipare a competizioni locali. Tuttavia, un evento inaspettato cambia radicalmente il corso della sua esistenza.