Yellowstone | in arrivo una sesta stagione con Kelly Reilly e Cole Hauser

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 27 agosto 2024): inunaconpotrebbe non essere finita con la sua quinta. Nonostante il prossimo episodio sia stato inizialmente etichettato come il finale di, il mega successo western di Taylor Sheridan – come rivelato da Variety – potrebbe tornare per una, conin trattative per un ruolo di primo piano, secondo quanto riferito da fonti di Variety. Non ci sono ancora accordi, ma il piano prevede checontinui oltre la quinta, che andrà in onda il 10 novembre su Paramount.interpreta Bethany “Beth” Dutton, la figlia del John Dutton III di Kevin Costner, mentreinterpreta Rip Wheeler, moglie di Beth e dipendente e “faccendiere” del Dutton Ranch.