Ultimo nonna morta intervengono carabinieri | cosa hanno fatto i fan

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 27 agosto 2024) Nelle ultime ore èGina,diall'età di 96 anni. A darne la notizia è stato Sandro Moriconi, padre del cantante.e nipote avevano un legame speciale e spesso si mostravano con grande complicità sul profilo Instagram. Tra gli ultimi video vi è quello in occasione del lancio dell'album Altrove. In un momento di grande dolore per, alcuni fanpurtroppo dimostrato poco rispetto e sensibilità. Il loro affetto ha superato i limiti, portando a comportamenti inappropriati cherichiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Lutto per, addio alla: comportamenti inappropriati dei fan Purtroppo, alcuni fanreagito alla notizia del lutto in maniera del tutto fuori luogo. Invece di rispettare la privacy del cantante e della sua famiglia,messo in atto comportamenti invadenti e sconsiderati.