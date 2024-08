Tiberi e Ciccone ritirati alla Vuelta Zana in ombra | quale capitano per l’Italia di Bennati ai Mondiali?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 agosto 2024) Edizione dura quella per la prova in linea deidi ciclismo su strada quest’anno. A Zurigo una prova molto probabilmente per scalatori puri assegnerà la maglia iridata nella gara più attesa della stagione., purtroppo, sembra nuovamente rassegnata (così com’è accaduto alle Olimpiadi di Parigi) ad un ruolo da comparsa. Potenzialmente ildella squadra azzurra dovrebbe essere Giulio, l’uomo più indicato per una corsa del genere. L’abruzzese però ha vissuto una nuova stagione travagliata, fermato da un infortunio ad inizio anno, è stato costretto a saltare il Giro d’Italia puntando su Tour de France edi Spagna. In terra transalpina ha provato a far classifica, convincendo a metà (di poco fuori dtop-10), mentre sulle strade iberiche ancora la cattiva sorte gli si è messa contro con una caduta che lo ha costretto al ritiro.