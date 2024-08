Terna a luglio consumi elettrici in aumento del 45%

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 27 agosto 2024) Fabbisogno mensile pari a 31,3 miliardi di kWh; da gennaio acirca 4,3 GW di nuova capacità rinnovabile installata; prosegue il calo della produzione termoelettrica: -6,5% rispetto a2023 Secondo i dati di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, nel mese diil fabbisogno di energia elettrica in Italia è stato pari a 31,3 miliardi di kWh, in crescita del 4,5% rispetto a2023. Si tratta del dato mensile dipiù alto in termini didal 2015.