Serie C La Vis Pesaro va ko nell’esordio a Sassari

(Di martedì 27 agosto 2024) I biancorossi di Stellone steccano la prima in casa della Torres. I sardi vincono 3-0 grazie alle reti di Antonelli, Fischnaller e Masala 26 agosto 2024 – La Vis era attesa dall’esordio disul terreno della Torres, formazione rivelazione del torneo appena concluso. In una gara che ha visto un certo equilibrio solo nella prima frazione di gioco, i padroni di casa hanno preso il sopravvento nella ripresa chiudendo definitivamente il match. Peccato, perché la Vis era attesa da un pronto riscatto dopo l’altra debacle casalinga con l’Arezzo che aveva decretato l’eliminazione degli uomini di Stellone dalla Coppa Italia di C. La tifoseria della Vis, di certo non soddisfatta di questo inizio di stagione (foto profilo FB ufficiale VisCalcio) Gara che si sblocca alla fine del primo tempo, con i rossoblù di casa che passano in vantaggio con Antonelli al 44’.