Osimhen il PSG si defila Restano solo due club

(Di martedì 27 agosto 2024) Il Paris Saint-Germain non fa offerte per Victor. Fabrizio Romano chiarisce la situazione di mercato:in corsa Chelsea e Al Ahli per l’attaccante del Napoli.  Il PSG non è più in lizza per Victor. La notizia arriva direttamente da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, che su X ha fatto chiarezza sul futuro dell’attaccante del Napoli. Romano ha dichiarato: “Chelsea e Al Ahli sono i duein corsa per Victor. L’Al Ahli cerca ancora di convinceredopo l’accordo sul pacchetto da 65 milioni con il Napoli. Il Chelsea resta attento, i contatti sono in corso, storia separata da Sancho. Nessuna offerta da parte del PSG”. La conferma di Romano mette fine alle speculazioni che vedevano ilparigino interessato al bomber nigeriano. Il PSG, contrariamente a quanto si pensava, non ha presentato alcuna offerta per