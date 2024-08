Nuovi arrivi Cuadrado e Rui Patricio doppietta Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Un’iniezione ulteriore di esperienza e abitudine alla vittoria per l’. O meglio per la panchina, allungata e arricchita con l’inserimento a costo zero di due giocatori svincolati, entrambi classe 1988. Il primo è il veteranissimo Juan, nella nostra serie A dal 2009, con le maglie di Udinese, Lecce, Fiorentina, per otto stagioni quella della Juventus, con cui ha vinto quattro scudetti consecutivi, e infine dell’Inter con cui ha conquistato il suo quinto tricolore, collezionando 356 gare nel nostro massimo campionato, cui vanno aggiunte le 75 di Champions. L’esterno colombiano ieri ha effettuato le visite mediche e ha firmato il contratto annuale con la Dea.