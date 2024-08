Meccanismi ingiusti e stipendi ormai inadeguati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) La protesta contro le modalità di reclutamento degli insegnanti è cominciata sui social ed ha unito moltissimi. Numerosi hanno aderito anche nella provincia di Massa Carrara, ma preferiscono rimanere anonimi perché metterci la faccia non sempre paga. Hanno deciso così di parlare attraverso il gruppo Movimento Educazione Senza Prezzo che unisce gli insegnanti da nord a sud ed è pronto a raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. "Tantissime lezie subite da noi insegnanti considerati come dei bancomat, compreso un meccanismo di assegnazione dei posti che ha creato difficoltà serie e iniquità per le lavoratrici e i lavoratori del mondo scuola.