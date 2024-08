Mariah Carey doppio lutto | morte la mamma e la sorella | Il mio cuore è spezzato

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 27 agosto 2024)sta vivendo un momento di grande dolore dopo ladellae della. La star di “All I Want For Christmas Is You” ha dovuto dire addio nello stesso giorno allaPatricia e allaAlison.perlae laLa regina del Natalesta affrontando un momento davvero terribile della sua vita dopo ladellae della. La cantautrice americana, infatti, ha annunciato ladellaPatricia e dellaAlison scomparse a poche ore di distanza l’una dall’altra. Un dolore immenso per la voce di “Rainbow” che nel giro di poche ore ha dovuto dire addio allae alla. Prima è venuta a mancare laPatricia con cui ha trascorso le ultime ore prima della suae poco dopo anche laAlison. «Il mioperché ho perso mia madre lo scorso weekend.