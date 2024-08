Le pagelle Soffre il centrocampo e con esso anche gli altri reparti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Vukovic 6: Incolpevole sul primo primo gol (esuglidue), la distanza è troppo ravvicinata per rimediare. In precedenza con un intervento miracoloso sventa un autogol di Ceccacci, che aveva deviato il tiro ravvicinato di un avversario. Zoia 5,5 (79’ Antolini 5): determinante la sua incertezza in occasione del vantaggio locale. Si fa sfuggire due volte l’avversario per il cross che libera Antonelli al tiro. Bove 6: è l’unico che sembra dare un po’ di sicurezza a un reparto cheoltre misura. Pucciarelli 5,5: addomestica qualche pallone nel primo tempo, ma non ha cambio di passo e non incide più di tanto. Un paio di spunti, uno dei quali poteva costare l’ammonizione al marcatore per una gomitata rifilatagli.