Kate Middleton torna in pubblico per la terza volta | come sta adesso

(Di martedì 27 agosto 2024) La Principessa del Galles,a farsi vedere in. In un clima di vacanza, cure e relax la moglie del Principe Williama concedersi un’uscita fuori dalla ‘protezione’ delle mura reali. Nelle settimane estive,si è dedicata alla sua salute (attualmente, infatti, la Principessa del Galles si sta sottoponendo alle cure per combattere il cancro dal quale è stata colpita) e alla sua famiglia. La Principessa del Galles ha scelto di trascorrere le vacanze insieme agli altri membri della Royal Family presso il castello di Balmoral in Scozia. La tranquillità e la riservatezza del posto sono apparse benefiche per la moglie del Principe William che, in questo periodo, è apparsa rigenerata.