Il confronto sull' Autonomia resta acceso e torna la voce della Cei

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - L'accusa, simmetrica, è quella di volere "spaccare il Paese", in una sorta di 'derby' tra Nord e Sud. Il tema dell'differenziata continua a tenere banco, con lo sguardo al referendum che potrebbe decidere le sortiriforma. E forse non solo di quella. Oggi anche la Ceia far sentire la sua, attraverso l'intervista'edizione on line di Repubblica a Francesco Savino, vicepresidente per l'Italia MeridionaleConferenza episcopale italiana. È lui a spiegare, allora, che "il Sud ha capito" che la riforma "è un cavallo di Troia per creare due Italie: una prospera, l'altra abbandonata a se stessa". Il vescovo di Cassano allo Ionio vede in questa consapevolezza il motivomobilitazione nelle regioni meridionali a favore del referendum abrogativo e parla di "pericolo mortale".