De Vrij arrivano novità a -3 da Inter-Atalanta! Una sensazione – Sky

Stefan de Vrij, oltre a quello su Lautaro Martinez. L'Inter tra tre giorni sfiderà l'Atalanta a San Siro. AL LAVORO – Segnali positivi per Stefan de Vrij. Il difensore olandese, riferisce Matteo Barzaghi di Sky Sport, out da inizio agosto, oggi si è allenato interamente con il gruppo, dopo aver fatto metà a parte e metà con la squadra nella giornata di ieri. Quindi, a meno di sorprese, contro l'Atalanta dovrebbe essere quantomeno convocato. Poi spetterà a Inzaghi decidere se farlo giocare sin da subito o affidarsi ancora una volta a Francesco Acerbi. Importante notizia per il tecnico dell'Inter, che recupera quasi tutti i giocatori. Manca all'appello il solito lungodegente Tajon Buchanan, nonché Lautaro Martinez. Tra tre giorni, il primo vero test della stagione contro l'Atalanta di Gasperini.