Casciana Terme si prepara a Una Notte di Piacere | tra musica cibo e volo delle lanterne

(Di martedì 27 agosto 2024), 28 agosto 2024 –saluta il mese di agosto con una magica serata all'insegna deltra, buone divertimento. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere autentici momenti di benessere e relax asabato 31 agosto con il ritorno di “Unadi”, la manifestazione giunta alla 12esima edizione e organizzata dal Comitato Cascianese Commercianti e Confcommercio Provincia di Pisa, promosso da Vetrina Toscana, Regione Toscana, UnionCamere Toscana e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa, con il patrocinio del Comune diLari e la direzione artistica di Marco Gherardini. Un'esperienza unica che torna in uno dei borghi più suggestivi della Toscana, con spettacoli per un pubblico di tutte le età che a partire dalle 19 prenderanno vita nel centro storico, unite adal vivo e gustose prelibatezze.