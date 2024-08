Borsa | Milano solida con Ferrari e Generali piatta Tim

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Con Wall street che non è riuscita a dare un'indicazione chiara, giornata comunque positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dello 0,52% a 33.778 punti, l'Ftse All share in rialzo dello 0,48% a quota 35.957. In genere in aumento i mercati azionari del Vecchio continente: Madrid ha chiuso positiva dello 0,5%, con Francoforte in salita dello 0,3% e Londra dello 0,2%.Amsterdam, in calo dello 0,2% Parigi. In attesa di segnali concreti da parte delle banche centrali sul calo dei tassi, qualche tensione invece sui titoli di Stato europei, con rendimenti in rialzo e lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in aumento a 137 punti base contro i 133 dell'avvio. Il tasso del prodotto del Tesoro è al 3,66%. Piatto l'euro comunque sull'elevata quota di 1,116 contro il dollaro.