Albero caduto gli Agronomi a sostegno del Comune per verifiche

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 27 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl presidente dell’Ordine dei Dottorie Dottori Forestali della provincia di Avellino, Francesco Castelluccio fa chiarezza su quanto acieri in via Tagliamento. Di seguito la nota “Il tiglioieri in via Tagliamento ha riacceso i riflettori sulla gestione e manutenzione del verde pubblico in città. Con il Piano del Verde ildi Avellino ha dotato la nostra Comunità di un importante strumento di pianificazione urbana e gestione del verde, bisogna quindi mettere in pratica quello che è riportato nel piano procedendo ad un controllo periodico delle alberature, in particolare per quelle classificate più a rischio di schianto al suolo. Come Ordine Professionale da sempre siamo impegnati nella tutela del verde in maniera fattiva, concreta e soprattutto con competenza.