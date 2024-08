US Open 2024 | Nardi subito fuori passa Bautista Agut in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 agosto 2024) Lucaesce al primo turno agli Us. Il 21enne di Pesaro cede ain tre combattuti set. 7-5 7-6(3) 7-6(5) il punteggio a favore dello spagnolo in tre ore e venti minuti di match sotto al sole di Flushing Meadows. Tre parziali molto equilibrati in cuisi è trovato sempre avanti di un break per poi farsi riprendere, ma nel finale l’esperienza del 36enne iberico ha avuto la meglio. Prosegue il periodo negativo di, che è alla sesta sconfitta consecutiva (, Krueger a Washington, Etcheverry a Wimbledon, Hijikata a Mallorca, Kokkinakins al Queen’s, Korda a S-Hertogenbosch) e non vince da oltre due mesi (10 giugno S-Hertogenbosch contro Goffin).al secondo turno affronterà la testa di serie numero 13 Ben Shelton, che ha battuto in tre rapidi set Dominic Theim.