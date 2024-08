Premier League seconda giornata | il Chelsea ne fa 6 bene Arsenal e City

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 - E' tornata lae lo ha fatto in grande stile. Subito tanto spettacolo e tanti gol nelladel campionato più avvincente del mondo. Due i risultati più emblematici: il 6-2 con cui ilha vinto al Molineux contro il Wolverhampton e il 4-0 che il Tottenham ha rifilato all'Everton. Non sbagliano le big: vittorie comode per Liverpool e, entrambi 2-0, mentre il Manchesterva sotto con l'Ipswich Town e poi rimonta chiudendo sul 4-1 con il solito Haaland protagonista. Male il Manchester United che perde in casa del Brighton & Hove Albion per 2-1 con un gol annullato in maniera comica: Garnacho da due passi mette in porta, ma la palla viene deviata sulla riga da Zirkzee - che a sua volta aveva provato ad arrivare sul pallone - e, dunque, viene giustamente fischiato l'offside dell'attaccante ex Bologna.