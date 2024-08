Polaris Dawn in partenza la prima passeggiata spaziale privata della storia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Non abbiamo la libertà di scegliere un orario qualsiasi per il lancio, ma credo sarà vicino all’alba, il che è molto appropriato data la missione”. Queste sono le parole dell’imprenditore e filantropo statunitense Jared Isaacman, che in un’intervista al network Cnbc ha commentato, la missione che lo riporterà nello spazio nelle prime ore di martedì 27 agosto dal Kennedy Space CenterNASA. Il lancio è previsto all’alba, o poco dopo (con una finestra di lancio che si apre alle 9:30 ora italiana), un momento simbolico per il volo che, a bordocapsula Dragon Resilience di SpaceX, inaugurerà ilProgram.