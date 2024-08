One Piece – Netflix avrebbe trovato uno degli attori di Chopper

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 26 agosto 2024) Onedisi sta preparando per la sua prossima avventura grazie alla seconda stagione. All’inizio dell’estate, tutti gli occhi si sono rivolti alla serie live-action quando è iniziata la produzione della nuova stagione. Con l’arrivo di nuovi membri del cast, i fan di Onesono ansiosi di sapere come debutteranno alcuni dei loro beniamini nella nuova manciata di episodi. Dopotutto, ci si aspetta che personaggi come Tony Tonysiano protagonisti della seconda stagione di Onee un nuovo rapporto suggerisce cheha bloccato una star per il ruolo. Il personaggio ha diverse forme e, per quanto riguarda la sua Heavy Point, i fan di Onecredono che lo stuntman e attore Gavin Gomes si occuperà del lavoro. L’informazione proviene dalla comunità OneLive Action di Discord.