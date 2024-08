Non ci posso credere Incidente assurdo Loris saluta la fidanzata e muore poco dopo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 26 agosto 2024) Una vicenda struggente ha avuto come protagonista un uomo di 44 anni,, mortoaverto la sua. La coppia si era recata a cena, poi ha pagato il conto e detto alla sua dolce metà che si sarebbe allontanato con la sua moto per andare a comprare le sigarette. Ma non è più tornato a casa a causa di un devastantestradale.è mortoaverto la sua, addolorata e sotto choc per una perdita così grave e improvvisa. Stando ad una prima ricostruzione del sinistro, il 44enne ha urtato il guardrail con il suo scooter e l’impatto gli ha causato delle ferite gravissime. Il pronto intervento dei soccorritori del 118 non ha evitato che perdesse la vita.