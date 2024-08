LIVE Nardi-Bautista Agut 5-7 6-7 6-7 US Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro non riesce a vincere il primo set della carriera a livello Slam battaglia allo spagnolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 26 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui lae lo USdi Luca, un salito e un ringraziamento a chi ci ha seguito! 20:31 Ritroveremonella stagione asiativa, da qui a fine anno dovrà difendere poco meno di 200 punti. Può restare nei primi 100 giocatori del mondo, oggi la prestazione è stata positiva. Quello che è mancato, è la concretezza. Nel 3° set era avanti 5-2, nel 2° ha servito sul 6-5. davvero tantissimi errori in questi momenti chiave. 20:29 Le statistiche perlano di molte difficoltà per chi si trovava al servizio, con un totale di addirittura 23 doppi falli.ha vinto appena il 42% di punti sulla seconda, mentre ha un 52% di prime in campo con il 69% di punti vinti.ottiene il 76% con la prima e il 45% con la seconda. 20:27b.