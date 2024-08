La T Gema con Toscano ha l’uomo di sistema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) Fra i nuovi acquisti arrivati a rinfoltire il roster de La T TecnicaMontecatini nell’ultimo mercato estivo non si può certo dire che quello di Danielesia stato il più mediatico. Eppure l’esterno nativo di Gaeta è il giocatore con il pedigree più importante fra quelli presenti nel roster rossoblù: il classe 1993 è infatti reduce da ben otto stagioni in A2, l’ultima delle quali vissuta anche da capitano della Benedetto XIV Cento. Il suo approdo a Montecatini è un’iniezione di talento, esperienza e leadership per la squadra di coach Marco Del Re., com’è scoccata la scintilla fra lei e La T? "Al termine della scorsa stagione, dopo quasi dieci anni di Serie A2, il mio futuro lo vedevo inizialmente ancora al piano di sopra.