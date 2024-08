I Paesi Bassi vietano smartphone e tablet durante le riunioni di governo Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) Viene quasi da domandarsi ilnon sia stato deciso prima e che cosa sia accaduto in passato a leggere della decisione del nuovo primo ministro olandese Dick Schoof, ex capo del servizio d’intelligence Aivd, di vietare, smartwatch ealledi. Da quando il civil servant, già al vertice del ministero della Giustizia e della sicurezza oltre che coordinatore nazionale per il contrasto al terrorismo, è in carica, alla guida di undi coalizione di destra, questa è la prassi, anche in occasione delle sedute del Consiglio dei ministri: i dispositivi vanno lasciati in una cassaforte all’esterno. “La minaccia dello spionaggio è sempre presente. Dispositivi elettronici,, iPad sono tutti microfoni”, ha detto Schoof all’emittente pubblica Nos.