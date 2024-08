I Legend traslocano Oltrefoce | A Carrara mancano le strutture

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) IBaskets giocheranno il prossimo campionato di divisione regionale 1 al palazzetto dello sport di Massa. Un po’ per mancanza di spazi, un po’ per l’avvio di un progetto più vasto che dal prossimo anno li vedrà insieme alla Pallacanestro Massa, i gialloviola del presidente Giorgio Benfattooltre Foce e compiono il primo passo verso una collaborazione con la società massese. "Se tutto va bene, diventeremo una realtà unica e noi, comes, rimarremo nel territorio come società satellite che si occuperà di minibasket – spiega il ds Giovanni Pennucci – parallelamente collaboreremo anche con società liguri del Golfo dei Poeti, dell’Arcola e del Lerici. Già da questo anno le squadre under 19 gold e under 17 gold liguri giocheranno comes per partecipare al campionato in Toscana.