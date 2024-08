Due gol stendono il Siena E Il baby San Donato va

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 26 agosto 2024) SANTAVARNELLE 20 SANTAVARNELLE (3-4-3): Leoni; Croci, Cecchi, Bruni; Pecchia, Falconi (80’ Manfredi), Gistri, Carcani (65’ Ascoli), Doratiotto (72’ Borgarello), Sylla, Senesi (67’ Menga, 77’ Dema). All. Bonuccelli.(4-3-1-2): Tirella; Zichella, Achy, Cavallari, Ricchi (50’ Di Paola); Lollo (70’ Pescicani), Masini (60’ Bianchi), Mastalli; Ruggiero (50’ Boccardi); Giannetti 75’ Di Gianni), Galligani All. Magrini. Arbitro: Vincenzi di Bologna Marcatori: 30’ Doratiotto, 75’ rig. Borgarello Note: Campo in buone condizioni, giornata ventilata. Ammoniti: Cecchi, Bruni, Ricchi, Lollo, Giannetti TAVARNELLE - Buona la prima per il SanTavarnelle a guida Bonucellli che ha messo in campo una squadra di giovani determinati che hanno avuto ragione di unopaco e privo di iniziativa.