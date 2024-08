Così i mercati si fidano più delle banche che di Xi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è sempre un momento in cui la finanza batte lo Stato. Se poi lo fa sul terreno della credibilità, allora la vittoria diventa ancora più sonora. Succede in Cina, alla vigilia della delicata visita di Jake Sullivan, consigliere americano per la sicurezza nazionale. L’estate del Dragone è trascorsa tutto sommato tranquilla, senza scossoni. Il che significa che la cenere è sempre lì, sotto il tappeto, pronta a bruciare. La crescita economica registrata nell’ultimo trimestre (4,7%) è la peggiore dalla fine della pandemia e il mercato immobiliare prosegue la sua crisi senza fine (-24% di cantieri avviati rispetto a un anno fa). Con le tensioni commerciali con l’Occidente, soprattutto sul versanteauto elettriche, che continuano a crescere e il debito statale che continua a lievitare, Pechino è in buona sostanza ancora alla spasmodica ricerca di nuove fonti di crescita.