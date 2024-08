Chiara Gusmeroli e Matteo De Zaiacomo conquistano i 5 300 metri dello Sckem Braq

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 agosto 2024)De, presidente dei Ragni di Lecco, hanno raggiunto stamane la vetta, montagna di oltre 5300che si trova nella Nangma Valley, in Karakorum (Pakistan), aprendo una nuova via in stile alpino su una parete alta 900. La via è composta da 26 tiri, con difficoltà fino al 7a e A3. La spedizione, sostenuta dal Club alpino italiano, ha visto i due alpinisti effettuare, lo scorso sabato 17 agosto, un primo tentativo di salita della via, percorsa per i primi 600. L'arrivo del brutto tempo ha impedito ai due di salire gli ultimi 300e raggiungere la cima.desono scesi al Campo Base senza lasciare corde fisse e hanno atteso la fine della pioggia per terminare la via. "Siamo super stanchi ma felici”, fa sapere dal PakistanDe, alpinista e presidente dei Ragni di Lecco.