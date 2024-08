Bambina morta nel rogo incendio partito da microonde

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 26 agosto 2024) SANTA CROCE SULL’ARNO –nela Santa Croce sull’Arno, provincia di Pisa, l’sarebbeda un. Si mobilita la comunità dopo la tragedia nell’appartamento in via Turi. Con unadi tre anniin ospedale dopo essere stata ritrovata dai vigili del fuoco priva di sensi. L’in cui ha perso la vita ladomenica 25 agosto. Dodici sopravvissuti. Cinque persone salvate dai vigili del fuoco. Appartamento inagibile e sotto sequestro. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un forno a. L’amministrazione comunale col sindaco Roberto Giannoni, subito sul posto, nell’esprimere il cordoglio alla famiglia della piccolina e a tutta la comunità senegalese, si sta occupando della sistemazione per le persone sopravvissute alle fiamme.