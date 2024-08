Ambulante muore di infarto tra le bancarelle addio a Ciarrocchi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Macerata, 26 agosto 2024 – Tragedia a Castelraimondo, Gianfranco, 69 anni,di origine abruzzese, ma da anni residente a Casette Verdini di Pollenza, è stato colpito da unfulminante ieri mattina, intorno alle 7, mentre stava scaricando la merce dal suo furgone per allestire il banco di accessori di pellame per la tradizionale Fiera di San Bartolomeo. Un suo collega vedendo che all’improvviso si stava accasciando a terra ha immediatamente lanciato l’allarme. Il 118 è prontamente intervenuto ma ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano. Da lì la decisione condivisa da tutti gli ambulanti di annullare il mercato in segno di solidarietà e di vicinanza.