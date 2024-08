Addio al ' profeta gentiluomo' venuto da Torsby

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 26 agosto 2024) AGI - Se n'è andato il ''. Sven-Goran Eriksson, ex calciatore, ex allenatore di club prestigiosi, italiani ed esteri, ed ex commissario tecnico dell'Inghilterra, è morto oggi all'età di 76 anni, dopo una battaglia con un tumore al pancreas. Difficile racchiudere il tecnico svedese - nato Sunne e cresciuto adefinito da Eriksson "un gran bel posto in cui vivere. Si fa, senza fretta. Il nostro motto è sempre stato questo" - in poche battute, perché Svennis ha lasciato qualcosa in ogni squadra nella quale ha militato. Partiamo da un record: nei suoi oltre quarant'anni di carriera è dil'unico ad aver centrato il double, costituito dalla vittoria del campionato e della coppa federale nello stesso anno, in tre paesi diversi. Ha vinto in Svezia, Portogallo e Italia.