Va a fuoco il bosco | paura a Cicignano

(Di domenica 25 agosto 2024) Incendio boschivo, ieri pomeriggio, sulle colline di Montemurlo. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili deldal comando provinciale di Prato che hanno evitato che il rogo si propagasse ulteriormente. L’incendio della vegetazione è partito alle 15 circa, in localitÃ, nel comune di Montemurlo. La squadra proveniente dalla sede centrale con due mezzi, coadiuvata da due squadre della Vab e una del Csn, ha estinto le fiamme che hanno interessato anche alcune cataste di legna, evitando che raggiungessero un rudere e un’oliveta che si trovano nelle vicinanze. La superficie andata in fumo è di oltre 2000 metri quadrati, per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. L’incendio di ieri è solo l’ultimo di una serie che quest’estate ha colpito il territorio della provincia di Prato.