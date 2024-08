Tragedia a Napoli in quattro nella smart | si ribalta perde la vita una bimba 8 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 25 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTerribile incidente in via Domitiana, a Giugliano in Campania. UnaFortwo con a bordopersone (coppia con due figlie) si èta per cause ancora da accertare. Una delle bambine, di ottoappena, è morta a causa dell’impatto. L’altra minore (16) presente nell’abitacolo è stata trasportata in ospedale a Pozzuoli per probabili fratture. La madre è in osservazione nello stesso pronto soccorso, mentre l’uomo alla guida ha riportato solo sporadiche escoriazioni. Il tratto di strada è stato momentaneamente interdetto al transito. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine L'articolo, in: silaunaproviene da Anteprima24.it.