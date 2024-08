Occhio alle truffe sul web | arrivano tante proposte di lavoro ma…

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 25 agosto 2024) Negli ultimi giorni si stanno susseguendo gli alert della Polizia di stato riguardo lesul web: attenzionediIn un’epoca in cui la tecnologia e l’interconnessione globale offrono opportunità senza precedenti, emergono anche nuove minacce. Una di queste riguarda il crescente fenomeno delleonline legate adiapparentementettanti. La Polizia, attraverso il Commissariato di Ps online, lancia un allarme specifico rivolto soprattutto ai giovani in cerca di occupazione. Attenzionenuovedivia web-Ansa-Notizie.comI cybercriminali sfruttano le app di messaggistica istantanea per raggiungere le loro vittime con messaggi che sembrano innocui. Un esempio tipico è un saluto cordiale seguito da una richiesta di tempo per discutere un’opportunità lavorativa.