Nobby Solano ricorda Maradona | Lui mi ha battezzato Maestrito mi ha dato la spinta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024)non appena sente pronunciare il nome di Diego Armandosi commuove. Oggi è l’allenatore Blyth Spartans, squadre della settima divisione del calcio inglese. Ma un tempo ha incantato mezza Europa con le sue punizioni. Ha incantato pure, quando aveva appena 22 anni. Il Telegraph lo ha intervista. «Giocare conè stata la cosa migliore che mi sia capitata» “All’età di 22 anni,aveva appena lasciato lo Sporting Cristal di Lima per il Boca Juniors. L’accordo era cheavrebbe giocato la finale della Copa Libertadores, la Champions League sudamericana, prima di dirigersi in Argentina. «Quindi, sono arrivato solo per l’allenamento il venerdì e il mio debutto è stato la domenica». «Ero seduto lì, molto silenzioso, molto timido.