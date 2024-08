I funerali di con cerimonia privata e centinaia di fan fuori dalla tenuta dell’attore

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di domenica 25 agosto 2024) Addio ad Alain Delon: un omaggio privato a un’icona francese Nella sua amatafrancese, La Brûlerie a Douchy, appena a sud di Parigi, il mondo ha detto addio al leggendario Alain Delon. L’iconico attore francese è scomparso il 18 agosto all’età di 88 anni e il suo funerale si è svolto in unastrettamente, onorando le sue ultime volontà. Erano presenti solo circa quaranta amici intimi e familiari Tra cui la sua ex moglie Rosalie van Breemen, la madre dei suoi figli Anouchka e Alain-Fabien. Tra i presenti di spicco c’erano anche le attrici Nicole Calfan, Muriel Robin e Géraldine Danon. In conformità con la richiesta della famiglia, non erano ammessi cellulari e le foto erano severamente vietate, garantendo la natura intima dell’addio.