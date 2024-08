Frontale nella notte l’incidente fatale per un 21enne | ci sono feriti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Terribile incidente tra due auto, muore un. È da aggiornare il drammatico bollettino delle tragedie sulle strade italiane.giornata di oggi, domenica 25 agosto, intorno alle 5 di mattina lungo la via dei Monti Lepini, la strada Regionale che collega Frosinone con Latina, nel territorio di Giuliano di Roma, c'è stato un. All'altezza del chilometro 14 due automobili, per motivi in fase di accertamento, siscontrate frontalmente. Alla guida della Peugeot c'era undi Frosinone che aveva con sé un amico, un ragazzo di 20 anni, mentre la Fiat Panda era condotta da un 30enne di Ceprano.