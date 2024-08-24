Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 13:30 (Di sabato 24 agosto 2024) Viabilità DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA ANCORA L’A1 FIRENZE-Roma, A CAUSA DI UN INCENDIO PEMANGONO CODE DI 5 KM TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E PONZANO RomaNO VERSO FIRENZE. SI TRANSITA SU DUE CORSIE. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD È INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLazioNE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCOLazioNE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 Roma-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLazioNI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 12:30 - TSEMPRE SULL’A1 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO I LAVORI DI RINNOVO INTEGRALE DEI BINARI; FINO A DOMANI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI. VIABILITÀ DEL 24 AGOSTO 2024 ORE 12. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 11:30 - MENTRE SULL’A1 FIRENZE-ROMA SI SONO FORMATE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral. INOLTRE, MOMENTANEAMENTE CHIUSE ANCHE LE STAZIONI DI OTTAVIANO, SPAGNA E FURIO CAMILLO; LA RIAPERTURA È PREVISTA RISPETTIVAMENTE IL 9 SETTEMBRE, IL 3 OTTOBRE E IL 6 NOVEMBRE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 10:30 - IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO Servizio fornito da Astral. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. TRAFFICO PARTICOLARMENTE INTENSO NEL CENTRO ABITATO DI FORMIA, LE CODE STANNO INTERESSANDO DIVERSE STRADE CITTADINE, E SULLA FLACCA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SPERLONGA. romadailynews
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