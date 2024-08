Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 agosto 2024)DEL 24 AGOSTOORE 13.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA L’A1 FIRENZE-, A CAUSA DI UN INCENDIO PEMANGONO CODE DI 5 KM TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E PONZANONO VERSO FIRENZE. SI TRANSITA SU DUE CORSIE. SULLA DIRAMAZIONESUD È INVECE UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE TRA SAN CESAREO E IL BIVIO PER L’A1 MILANO-NAPOLI IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. RICORDIAMO CHE FINO ALLE 16:00 È IN VIGORE IL DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE. A CAUSA DELL’ALLAGAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA, LA CIRCONE È ANCORA SOSPESA TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA, SIAMO SULLA CINTURA NORD DELLA FL3-BRACCIANO-VITERBO. IN CORSO L’INTERVENTO DEI TECNICI. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELNI.