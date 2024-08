Valle Caudina | auto si ribalta ferito un uomo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale questa mattina all’alba innel territorio di Cervinara in via Partenio. Una Citroen C3, condotta da un giovane, per cause in corso d accertamento, ha prima urtato un’vettura in sosta e poi si èta su un lato. Il conducente è stato trasportato in Ospedale per curare le ferite riportate ad un braccio. Sul posto il personale del 118, che ha effettuato un primo intervento per stabilizzare ile poi portarlo in Ospedale, i Carabinieri per i rilievi sulla dinamica del sinistro ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea per mettere in sicurezza l’arteria. (foto repertorio) L'articolosiunproviene da Anteprima24.it.