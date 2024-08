Taremi | Novanta o 10? aiuterò la squadra! Ringrazio Mkhitaryan

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024)ha parlato a Dazn al termine della partita tra Inter e Lecce, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. Le sue parole. A DISPOSIZIONE ?ha parlato così alla fine della partita: «Sono qui per dare il mio contributo alla, in unacon tante stelle. Anche al Porto sono partito un po’ dietro e col tempo sono entrato nelle gerarchie. Il mio obiettivo è aiutare l’Inter e spero di prendere presto il posto da titolare. Titolare? Domanda per l’allenatore: io devo aiutare i miei compagni,o dieci minuti. Rovesciata? A volte non ci riesco, ma stavolta è andata. Gruppo? Apprezzo le parole dima anche tutti i compagni. Io voglio aiutare bene giorno dopo giorno il gruppo. Io provo sempre a mettermi a disposizione delladall’inizio mi ha aiutato ad inserirmi con la lingua e lui è una persona incredibile».