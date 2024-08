Sottopasso Ortignola | Degrado e graffiti dopo un solo anno Serve un intervento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Sosneldell’. A lanciare l’allarme sulle condizioni dell’attraversamento ciclo-pedonale, aperto al pubblico unfa anche se mai formalmente inaugurato, è il consigliere comunale e regionale della Lega, Daniele Marchetti. "Atti di vandalismo e abbandono – protesta l’esponente del Carroccio –. Questoè diventato un luogo di ritrovo per gruppetti di giovani e giovanissimi. Le istituzioni dovrebbero evitare il crearsi di ‘terre di nessuno’ in città e attivarsi per mettere in atto azioni mirate a prevenire e contrastare condotte di devianza giovanile".